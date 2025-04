Nahir Besara: ”Finns ingen rädsla i det här laget”

ÅRSTA. Förra året gjorde han två mål i båda derbymatcherna mot Djurgården.

Inför söndagens match vill dock inte Nahir Besara utlova någon målgaranti.

– Jag bryr mig egentligen inte om hur det ser ut så länge vi vinner, säger han till FotbollDirekt.

Under årets försäsong var Hammarby ett lag som blandade och gav. Uttåget i svenska cupen kom efter att man förlorat med fyra bollar nere i Göteborg och vid det tillfället stod det inte helt klart hur långt fram Hammarby befann sig i processen. Trots den tuffa försäsongen fanns det dock mycket som Nahir Besara och hans Hammarby har tagit med sig till den ”riktiga” allsvenska premiären.



– Väldigt mycket. Som sagt är vi inte jättenöjda med hur vi spelar i cupen men samtidigt var det en bra läxa när vi förlorade mot Göteborg. Det var bra att den kom då så att vi fick känna på hur det var att åka på en sådan förlust och fick reda på vad vi behöver förbättra. Det känns som att vi har blivit mycket bättre sedan dess, säger Nahir Besara till FotbollDirekt.



Även Nahir Besara menar att han själv har höjt sig flera nivåer ju längre vintern passerade.



– Absolut stegrar man in i det. Det tar sin tid att komma i form men samtidigt var vi inte bra som lag. Vi fick inte igång spelet när vi sökte efter vissa sätt att spela, hur vi skulle uppträda, röra oss. Vi fick inte till det helt och hållet men om man backar bandet tre-fyra veckor tillbaka har det mesta suttit bra.



Vad är det som har gjort att ni har hittat nycklarna till formen?

– Det är nog tack vare Kim om jag ska vara ärlig. Han har tvistat och hittat nycklar som gör att vi blir bättre hela tiden. Det kändes som att det var någonting som låste oss och han hittade nyckeln för att låsa upp oss och vad vi behövde göra på planen. Nu ser man hur Kims struktur och sättet han vill spela på bara flyter på. Jag skulle nog säga att det är tack vare Kim.



Hur skönt är det att känna att det har lossnat nu?

– Alltså, lossnat och lossnat. Vi känner att vi har varit mycket bättre nu jämfört med hela cupen. Vi känner att vi är mycket bättre både med och utan bollen. Vi spelar med ett annat självförtroende nu också och det känns nästan som att det är två helt olika lag.



Väl i allsvenskan har Hammarby inlett briljant och tagit två raka segrar. I premiären välkomnade man IFK Göteborg till 3Arena och gjorde precis som Blåvitt gjorde i cupkvartsfinalen – vann med hela 4-0. Därefter gästade man Brommapojkarna på Grimsta IP och gick segrande med två mål mot noll. Det som Nahir Besara tar med sig från de två inledande allsvenska matcherna är inte de sex mål som laget har gjort, utan…



– Vårt försvarsspel kan man säga. Vi brukar säga att om man sätter försvarsspelet kommer offensiven per automatik, med tanke på hur skickliga spelare vi har. Vi har satt försvarsspelet och jag tror knappt att vi har släppt till några lägen och gjort många mål framåt. Det är mycket som ser bra ut men vi är långt ifrån nöjda. Vi kan fortfarande vara mycket bättre än vad vi är just nu också.



På söndag väntar årets första derby mellan Hammarby och Djurgården när de grönvita står som hemmalag på 3Arena. Det är inte första gången Bajens lagkapten tar med sina mannar ut för att ställas mot de blårandiga rivalerna – men det gör inte saken mer tråkig.



– Det är absolut inte mitt första men jag hoppas att det blir det bästa. Jag söker alltid efter perfektion och att bli bättre. Djurgården är ett bra lag, det ska man veta. Jag har sett båda deras matcher och de har varit stabila, tunga och ändå spelat bra. Man ser verkligen fram emot matchen, de är de bästa matcherna som finns att spela.



Förra året gjorde du två mål i båda matcherna mot Djurgården. Är det målgaranti nu på söndag?

– Absolut inte. Det får vi se, men jag är lika glad om någon annan gör mål. För oss handlar allt om att vinna och jag bryr mig egentligen inte om hur det ser ut – så länge vi vinner.



Med sina 34 år, och fyra och ett halvt år i Hammarby, har Nahir Besara spelat hela sju derbyn mot Djurgården. På dessa har mittfältaren gjort sju mål och tre assist – och menar att han har njutit av varenda match mot Blåränderna.



– Jag tror att jag alltid har njutit av att spela derbyn. Jag tror aldrig att jag har känt det trycket och pressen, då betyder det att man är mer rädd att förlora än att ha viljan att vinna. För mig är det tvärtom. Jag har alltid känt att viljan att vinna är större än rädslan att förlora. Det är det jag försöker att implementera i laget. De får känna vad som helst men det enda jag inte vill se är rädsla – och det finns inte i det här laget. Oavsett om vi spelar derby eller vad som helst så spelar vi upp från Warner (Hahn) och igenom deras lagdelar. Det är det här jag älskar med Hammarby, det finns ingen rädsla.



Derbyt mellan Hammarby och Djurgården har avspark idag, söndag, klockan 14.00.