Barcelona vann svängig match mot Dortmund

Borussia Dortmund tog emot FC Barcelona i Champions League.

Det blev en målrik och svängig tillställning där Barcelona drog det längsta strået.

Mycket tack vare ett superinhopp från Ferran Torres.

På Signal Iduna Park tog Borussia Dortmund emot FC Barcelona i Champions League.



Inför matchen var förutsättningarna tydliga. Båda lagen stod på tolv poäng efter fem spelade matcher och hade vunnit fyra av fem matcher.



***



På ett grådisigt Signal Iduna Park sparkade bortlaget Barcelona igång matchen. Direkt därefter satte Dortmund av i en frenetiskt hög press. Den ledde i sin tur fram till en hörna – som det inte blev någonting av.



I den tredje minuten ställde Barcelona om och var mycket nära att ta ledningen efter att en passning från Balde precis missat Lewandowski som sträckte ut. Detsamma hände en kort stund senare, när Raphinha slängde sig och missade bollen nära mål.



I den åttonde minuten kom Sabitzer till Dortmunds första stora chans – men situationen blåstes av för offside i ett tidigare skede.



Med 13 minuter spelade slog Lamine Yamal en fin yttersida in i boxen där Raphinha så när fick till ett avslut på mål.



I den 17:e minuten stod Duranville för en fin prestation när han, efter en snabb riktningsförändring, hittade Sabitzer som sköt över från nära håll.



De offensiva tendenserna fortsatte att sprudla i båda lagen – utan att de skapade några riktigt heta målchanser. Klart var i alla fall att Barcelona dominerade bollinnehavet i den första halvleken. Efter 34 minuter spel ägde Barca 70 procent av bollen – Dortmund 30, enligt FotMob.



Med drygt fem minuter kvar av den första halvleken kom Dortmund till deras farligaste chans hittills. Detta när Guirassy nått högst på ett inlägg och tvingat Pena till en jätteräddning från nära håll. Guirassy var dock offside när inlägget slog.



Trots flera jättelägen för båda lagen var ställningen 0-0 i paus.



Inför den andra halvleken gjorde Nuri Sahin ett byte i Dortmund. Ut gick Julian Ryerson och ersattes av Yan Couto.



I den 50:e minuten hittade Gittens till en fristående Guirassy som rakade in 1-0 – men Gittens var offside när djupledsbollen slogs.



Tre minuter senare slog Dani Olmo en djupledsboll som friställde brassen Raphinha – som kyligt placerade in 1-0 för Barcelona. Trots protester om offside från Dortmund stod sig målet.



I den 58:e minuten blev Guirassy puttad i ryggen av Pau Cubarsi – och domaren blåste för straff. Den tog Guirassy hand om och sköt in kvitteringen för Dortmund.





Med 75 minuter spelade återtog Barcelona ledningen. Denna gång via Ferran Torres som kunde raka in en retur från nära håll. 2-1 Barcelona.



En minut senare missade Guirassy en nick från nära håll. Istället för att göra mål med huvudet passade Guirassy på att ta till vara på ett rejält misstag från Barcelona. Med öppet mål rullade anfallaren in kvitteringen i den 78 minuten.



Med fem minuter kvar kontrade Barcelona på en Dortmund-hörna. Till slut fick Ferran Torres bollen i straffområdet, vände upp, och placerade in 3-2 imvid den vänstra stolpen.



I den allra sista tilläggsminuten slog Pascal Gross in en frispark som Nico Schlotterbeck nådde högst på – men nickade över.



Det innebar att Barcelona vann med 3-2 och tog tre viktiga poäng i CL-toppen och går upp på andraplats. Dortmund är nu på plats nio.



***



Startelvor:



Dortmund: Kobel – Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini – Sabitzer, Nmecha – Duranville, Reyne, Gittens – Guirassy.



Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde – Marc Casado, Pedri – Lamine Yamal, Olmo, Raphinha – Lewandowski.