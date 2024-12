Bekräftat: Edoardo Bove har vaknat

Igår kväll kollapsade Fiorentinas Edoardo Bove under matchen mot Inter.

Idag bekräftar klubben att han har vaknat.

Lägg där till att han inte längre är intuberad.

Det var under matchen mellan Fiorentina och Inter som 22-åriga Edoardo Bove kollapsade på planen. Direkt efter det bildade spelarna på planen en stor ring kring Bove som senare fick akut sjukvård och fördes till sjukhus i ambulans.



Senare under söndagskvällen meddelade Fiorentina att Bove var nedsövd på en intensivvårdsavdelning och att man skulle undersöka spelaren. Då var den initiala prognosen positiv och undersökningarna visade inte några tecken på skador i hjärtat eller det centrala nervsystemet.



Under måndagseftermiddagen kom ett nytt besked från Fiorentina. Edoardo Bove har vaknat.



“ACF Fiorentina meddelar att Edoardo Bove, efter att ha haft en lugn natt, vaknade och blev extuberad i morse. För närvarande är han vaken, alert och orienterad”, skriver klubben på X.



Enligt bland annat La Gazzetta dello Sport drabbades Bove av ett hjärtstopp.