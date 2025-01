JUST NU: Stones bränner jätteläge – Brügge leder fortsatt

Sista omgången av ligafasen i Champions League.

Då ställs Manchester City mot Club Brügge.

Avspark är vid 21.00.

Under onsdagens spelas den sista omgången av Champions League ligafas – med 18 matcher samtidigt.



En av dessa är Manchester City mot belgiska Club Brügge som spelas på Etihad Stadium i England. Inför matchen befinner sig hemmalaget på en 25:e i tabellen och Brügge på plats 20. Förutsättningarna är klara – vinnaren av matchen är garanterad en plats i slutspel.



***



I den direkta matchinledningen var det Club Brügge som skapade det första läget. Skottet på Ederson var inte det svåraste brassen behövt avvärja och han klarade det med bravur.



Trots en del lägen för City skulle bortalaget chocka Manchester City.



I den 45 minuten kontrade belgarna, Ferran Jutgla gjorde bort sin försvarare och hittade till Raphael Onyedika som tryckte in 1-0.



I inledningen av den andra halvleken slog De Bruyne in bollen i boxen. Helt ensam, från nära håll, hoppade John Stones upp och missade hela målet.





***



Manchester City: Ederson – Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol – Kovacic, Gündogan, De Bruyne – Silva, Haaland, Foden.



Club Brügge: Mignolet – Ordonez, Tzoilis, Jutgla, Onyedika, Vanaken, Jashari, Mechele, De Cuyper, Seys, Talbi.