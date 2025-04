Vinicius Junior efter fiaskot i London: ”Finns inga ursäkter”

Real Madrid stod för en riktig plattmatch när man förlorade med 3-0 mot Arsenal i Champions League.

Nu går Vinicius Junior ut med ett meddelande till Real-supportarna.

– Det finns inga ursäkter, vi hade en dålig match, säger han enligt Fabrizio Romano.

Under tisdagen ställdes Arsenal och Real Madrid emot varandra på Emirates Stadium i London för att spela det första av två kvartsfinalmöten i Champions League.



Efter en mållös första halvlek skulle matchens första mål komma efter nära en timmes spel. Arsenal tilldelades en frispark i ett bra läge efter att Bukayo Saka gått i backen. Då kunde Declan Rice kliva fram och dundra in 1–0-målet på frispark, helt otagbart för Real-keepern Thibaut Courtois.



Arsenal fick också vittring efter ledningsmålet och Declan Rice kunde, på ett ännu mer makabert sett, dundra in sitt andra frisparksmål.



Londonklubben stormade sedan fram och spiken i kistan kom genom Mikel Merino som gjorde 3–0-målet. Chockade blev de regerande mästarna som nu måste vända kvartsfinalen i nästa möte hemma i Madrid.



Under onsdagen gick Real Madrid-spelaren Vinicius Junior ut med ett ärligt meddelande till Real-supportrarna.



– Det finns inga ursäkter, vi gjorde en dålig match, säger han enligt Fabrizio Romano på X.



– Vi måste förbättra oss och lämpa på Bernabéu. Magiska saker har redan hänt på vår hemmaplan… Och vi kan göra det igen, avslutar brassen.



Returmötet i Madrid spelas nästa onsdag, med avspark 21.00.

🚨🤍 Vini Jr’s message to Real Madrid fans: “No excuses. Bad game. We must improve and fight at the Bernabéu”.



“Magic things already happened at our home… and we can do it again”. pic.twitter.com/FOUxOaMEuL