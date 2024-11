Djurgården med full trupp i Europa-mötet

Under torsdagen gästar Djurgården walesiska New Saints.

Då reser Blåränderna dit med en full trupp.

– Piotr Johansson är den spelare som inte är uttagningsbar, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling.

Djurgårdens äventyr i Europa Conference League fortsätter när Stockholmsklubben gästar motstånd från Wales. Det är The New Saints som står för motståndet under torsdagen i den fjärde omgången av ECL.

Dif reser till Wales med nästan full trupp. Under onsdagskvällen meddelade klubben att den enda spelaren som inte är tillgänglig för spel är långtidsskadade Piotr Johansson.

– Piotr Johansson är den spelare som inte är uttagningsbar, säger Djurgårdens naprapat Kalle Barrling till klubbens hemsida.

Även Albin Ekdal, som lämnades utanför Europa-truppen, saknas.

Djurgårdens trupp:

Truppen till torsdagens UEFA Conference League match mot The New Saints FC



INFÖR på https://t.co/PUmOG0VUk7 pic.twitter.com/2PG2zkSqTM — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) November 27, 2024

Matchen mot New Saints spelas under torsdagskvällen med avsparkstid klockan18:45.