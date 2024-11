Gulliksen matchhjälte för Djurgården mot The New Saints

Djurgårdens IF gästade The New Saints i Conference League.

Då räckte Tobias Gulliksens 1-0-mål hela vägen till seger.

Därmed klättrar Blåränderna upp till en niondeplats i ECL-tabellen.

Ikväll ställdes Djurgårdens IF mot walesiska The New Saints i Europa Conference League.



I inledningen av matchen var det bortalaget, Djurgården, som basade över bollinnehavet och tryckte på för ett ledningsmål. Däremot kom man inte till jättemånga farliga lägen.



Men, i den 41:a minuten, mötte norrmannen Tobias Gulliksen ett inspel i straffområdet och tryckte in ledingsmålet – 1-0.



Det blev även den första halvlekens första mål denna kväll.



I den andra halvleken stod sig Djurgårdens ledningsmål länge – och när Gustav Wikheim sånär hittade till en lagkamrat vid en kontring såg den ut att utökas i slutet av matchen.



Det skulle visa sig att Gulliksens 1-0-mål blev av största vikt när domaren, efter 90 + 3 blåste av för fulltid. Det innebar nämligen att Djurgården tog sin andra seger i årets Conference League och att man klättrar upp till en niondeplats i tabellen.



I nästa match tar Blåränderna emot finska HJK Helsingfors på Tele2 arena.



***



Startelvor:

The New Saints: Roberts – Baker, Pask, McGahey, Davies – Redmond, Williams, Clark – Daniels, McManus, Williams.

Djurgårdens IF: Rinne – Ståhl, Une Larsson, Danielson, Kosugi – Stensson, Sabovic, Sabovic – Wikheim, Gulliksen, Nguen – Hümmet.