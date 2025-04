Förlängningsdrama – vilka får möta Chelsea?

Ett avgörande stundar i Wien.

Bara ett lag kan ta sig vidare till semifinal där engelska storlaget Chelsea väntar.

Blir det Djurgården som säkrar avancemanget, eller lyckas Rapid Wien ta hem det trots en man utvisad?







Det väntar ett förlängningsdrama i Wien. Efter att Djurgårdagen vunnit matchen med 2-1 står det nu 2-2 sett till två möten.



Redan efter fem minuter fick Rapid Wiens Mamadou Sangaré rött kort efter en stämpling på Nino Zugelj, som tvingades kliva av skadad. Även Oskar Fallenius utgick senare i första halvlek.



Djurgården tog ledningen i matchen efter att ha tilldelats en straff på en handssituation. Marcus Danielsson klev fram och satte säkert dit 1-0.



Olyckligtvis för Djurgården, gjorde Jacob Une Larsson ett dröpligt självmål precis innan halvtid efter att bollen styrts in genom hans huvud.



I halvtid stod det 1-1.



Det dröjde fram till den 77:e matchminuten innan ännu ett mål skulle komma. Keita Kosugi skjöt in bollen i mål med högerfoten och förlängning var ett faktum.



Fler mål blev det inte och nu stundar alltså en förlängning.



Både Rapid Wien och Djurgården gjorde en del byten innan matchens slut för att få in pigga och fräscha ben inför avgörandet.



Till Djurgårdens nackdel, har de inte jättemånga att byta in då två viktiga kuggar skadades tidigt och ersattes. Samtidigt är Zakaria Sawo, Albin Ekdal och Matias Siltanen, inte med då de inte är tillgängliga för spel i Europa Conference League.



