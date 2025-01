Femte bästa akademin i Sverige – men Bajen vill mer

AKADEMIRANKING. Hammarby fortsätter att ta steg på damsidan.

För 2024 placerar man sig på femteplats i Elitfotboll dams akademicertifiering – framöver så vill man nå högre.

– Vi hade gärna placerat oss högre upp och över tid är det vår målsättning att göra, säger klubbens akademichef Magnus Bodsgård till FotbollDirekt.

Hammarby har tagit stora steg på damsidan de senaste åren.

Damlaget vann SM-guld och cupguld 2023 och i år var man för första gången med i Champions League.

Parallelt med detta så har även akademin vuxit och för andra året i rad placerar man sig topp-5 på Efd:s akademicertifiering.

– Det jag är glad över är att vi fortsätter att utveckla vår akademi. Sen är det klart att vi gärna hade placerat oss högre upp och över tid är det vår målsättning att göra, säger Magnus Bodsgård till FotbollDirekt och fortsätter:

– Går vi bakåt i tiden så är en femteplats den bästa placering som Hammarbys flickakademi landat på, nu har vi landat där två år i rad, vi har två klubbar som går om oss samtidigt som vi går om två andra klubbar. Så det är väl lite besvikelse på att vi inte tagit ett par ytterligare steg, men vi är relativt nöjda med placeringen i sig. Utvecklingsmässigt så tar vi kliv, men hade gärna tagit ytterligare kliv.

Bajens akademichef ger tydliga exempel på var det finns förbättringspotential för klubben.

– Vi har två saker, där vi inte når upp till de högsta stjärnorna, förklarar han och fortsätter:

– Det första är faciliteter och där är lite trångbodda på Hammarby IP, vi har inte de absolut bästa förutsättningarna gällande faciliteter när man bedömer det. Vi har allt som efterfrågas i certifieringen, men inte i femstjärnig grad.

Sen är det en del där vi behöver fortsätta utveckla vår organisation vad gäller resurser, det finns några roller som efterfrågas i certifieringen som vi inte har idag, så där behöver vi titta på att eventuellt tillsätta personal ifall vi ska klättra i det här. Sen har vi släpat lite på utbildningsnivån på tränarsidan. Där har vi satsat mycket de två senaste åren, så våra tränare håller på med de här utbildningarna just nu, så där kommer vi att se ett resultat under nästa certifiering.

Samtidigt som det finns den del för Hammarby att förbättra så sticker man ut något ordentligt inom ett område, nämligen landslagsrepresentation bland ungdomsspelare.

Där tar Bajen totalt 510 poäng, närmast bakom har vi FC Rosengård på 166 poäng.

– Jag tycker att det vitnar om att vi har en bra utbildning och många av de spelarna har varit i Hammarby hela sitt liv eller kommit in väldigt tidigt. Det är inte så att vi har rekryterat in alla de här spelarna, utan många av dem är utbildade i Hammarby. Sen finns det antal spelare som också är rekryterade in, vilket också innebär att vi har någonting som lockar spelare till oss och vi har en bra scoutingverksamhet.

– I det långsiktiga perspektivet innebär det att vi har några av Sveriges absolut bästa spelare i de här ålderskullarna och att vi ser fram emot att de ska komma upp i vårt damlag inom relativt kort framtid.

Att ha fostrat elitspelare är också poänggivande i certifieringen och där ligger ni lite efter, men det känns som att ni har en bra grund med detta. Räknar ni med utväxling över de kanske kommande fem åren?

– Ja det är exakt så det är och där har Hammarby legat ganska lågt de senaste certifieringarna och de senaste åren, dels så är akademin ganska ny så vi har inte hållit på med utbildning av fotbollsspelare så länge, i alla fall inte i den bemärkelsen eller med den satsningen som vi har nu och dels så har inte damlaget varit på den här högsta nivån tidigare utan de har nu också några år på sig där. Vi kan titta på akademispelare i damlaget bara nu, Smilla Holmberg vilken succésäsong hon har bakom sig och hon har varit hela vägen i akademin. Även Bella Andersson har haft en jättebra säsong nu senast.

– Det är vår målsättning att vi ska fortsätta skola in unga spelare i damlagsverksamheten.

Avslutningsvis, är ett mål för Hammarby att ta fjärde stjärnan nästa år, är det dit man siktar?

– Ja det skulle jag säga, definitivt, säger han och fortsätter:

– Sen ska jag vara ärlig och säga att certifieringen innehåller väldigt många bra punkter och det är ett bra mätverktyg för vår verksamhet, men ibland är det också så att vi behöver titta på vår utbildning och ta beslut som kanske inte ger poäng i en certifiering, men då kommer vi alltid ta de beslut som vi tror gynnar vår spelarutbildning bäst. Det är inte alltid att dem rimmar, utan vi måste prioritera utefter våra resurser och vår organisation vad vi tycker är viktigast i spelarutbildningen, avslutar Bodsgård.