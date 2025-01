Klart: Djurgården förlänger med duon

Alexsandra Lobanova och Sessy Åsland blir kvar i Djurgården.

Duon har förlängt sina kontrakt med två år, meddelar Blåränderna.

– Jag ser verkligen fram emot att fortsätta resan, säger Åsland.

Under lördagseftermiddagen meddelade Djurgårdens IF att Alexsandra Lobanova, 24, blir kvar i klubben. Försvararen, som anslöt från BP inför säsongen 2023, gjorde 25 damallsvenska matcher för Djurgården under fjolårssäsongen och bidrog till att Blåränderna slutade på en sjundeplats i tabellen.

– Det känns jättebra att förlänga med två nya år och för min del var det ett enkelt val att skriva på för fortsatt spel i Djurgården, säger Lobanova till klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag pratade lite med Jean (Balawo, sportchef) i somras, men efter det så var det ganska tyst. Fast sedan pratade vi om det igen strax innan jag skulle gå på semester och då skrev jag på direkt.

24-åringens kontrakt förlängs med två år.

Även Djurgårdens poängdrottning, Sessy Åsland, blir kvar i klubben. Norskan stod för nio mål och fyra assist under fjolåret och var den enda Dif-spelaren som medverkade i samtliga 26 matcher i damallsvenskan 2024.

– Det känns jättebra att förlänga kontraktet med Djurgården. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta resan och ta nya steg tillsammans nästa år. Det är med stolthet som jag ska ta på mig den blårandiga tröjan igen och skapa nya minnen med laget, tränarstaben och våra fantastiska supportrar, säger 29-åringen.

Även Åsland har förlängt kontraktet till 2026.