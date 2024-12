Björn: “Stolt över att vara nominerad” 

Nathalie Björn har de senaste landskamperna prenumererat på mittbackspositionen i landslaget, något som Chelsea- spelaren har gjort med framgång.

– Jag känner att jag har mycket mer självförtroende. Så det känns jätteskönt att kunna ha det. Att få spela som mittback här i landslaget, och att jag har det förtroendet är skönt, säger Nathalie Björn.



Under förra veckans första playoff-match mot Serbien var det hackigt i det svenska laget. Samspelet var inte det allra bästa och det märktes även för spelarna.



– Det är alltid så på bortaplan, det är tufft och man har inte spelat med varandra på länge. Man kommer från olika klubbmiljöer.



Nu är det dags för den sista playoff-matchen och mötet mot Serbien där Sverige egentligen har allt att förlora.



Vad blir det viktigaste inför morgondagens match?

– Jag tror verkligen att komma ut och behandla det som en 0-0 match. Inte att vi går ut och ska behålla en ledning utan spela vårt spel och försöka göra mål såklart. Jag tror det blir viktigt för oss att vi spelar på det sättet vi kan och jobba vidare med det från förra matchen. Att se vilka ytor som finns, samt komma lite snabbare till bättre lägen skulle jag säga.



Nathalie Björns säsong i Chelsea har varit stabil. Förutom att få förtroende från den nya tränaren har laget också hittat varandra på ett bra sätt.



– Det har varit en pangstart. Vi har en bra harmoni i laget, många spelare har fått speltid och fått resultat på vår sida. Nu får vi komma hem och avsluta innan juluppehållet och verkligen försöka sätta oss i en så bra position som möjligt inför resten av säsongen.



Sonia Bompastor kom in från Lyon till Chelsea inför säsongen, men det ser inte ut att ha påverkat några resultat.



– Nej men det är klart att man vet inte vad man ska förvänta sig heller. För det är en helt annan kultur. Det är ett helt annat sätt de spelar fotboll på. Men jag tycker ändå att vi har fått ihop det väldigt bra och sen tror jag också att vi har så bra individuella spelare så även om kanske inte spelet klaffar 110% så har vi ändå så skickliga spelare som kan göra det på egen hand.



Landslagsbacken är också nominerad till Fifa:s bästa backar på damsidan, samtidigt som Johanna Rytting Kaneryd saknas på den listan.



– Jättekul såklart. Jag hade inte förväntat mig det överhuvudtaget. Så jättekul verkligen att känna att man fått kvitto på det man gör och känna att folk uppskattar och ser det hårda arbetet man har lagt ner. Så att jag är väldigt stolt över att få vara nominerad



Två svenskor i Chelsea är nominerade men inte Johanna Rytting Kaneryd, blev du förvånad?

– Ja, det blev jag. Inte bara för att hon är min bästa vän men också för att hon har varit helt fantastisk och jag tycker hon har varit väldigt bra under en längre period.



Hon fortsätter:



– Vi spelade tillsammans i Rosengård och nu spelar vi tillsammans i Chelsea. Dem kliven hon har tagit. Hon är väldigt jämn i sina matcher och har en väldigt hög lägstanivå. Hon är en nyckelspelare för oss både i Chelsea och i landslaget när det kommer till omställningar och en mot en-spel. Hon förtjänar verkligen den hajpen hon har fått, avslutar Nathalie Björn.