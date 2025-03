Bergvall från start i returmötet med AZ Alkmaar

Tottenham Hotspur måste vinna mot AZ Alkmaar för att ha chans på en plats i kvartsfinalen av Europa League.

Då får Dejan Kulusevski inleda på bänken – och Lucas Bergvall på planen.

Matchen har avspark vid 21.00.

Under torsdagskvällen returspelar Tottenham Hotspur och AZ Alkmaar i åttondelsfinalen av Europa League.



Efter förra veckans hemmaseger för nederländarna (1-0) krävs det en seger med minst ett mål för Spurs om de ska ha chans på avancemang via förlängning.



Till kvällens match har Spurs-tränaren Ange Postecoglou valt att starta med Lucas Bergvall på mittfältet. Dejan Kulusevski får i sin tur infinna sig på bänken.



I bortalaget saknas Mayckel Lahdo på grund av en skada. Däremot spelar den tidigare Häcken-yttern Ibrahim Sadiq från start.



Startelvor:



Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, va de Ven, Spence – Sarr, Bergvall, Madisson – Odobert, Solanke, Son.



AZ Alkmaar: Owosu– Odoro; Møller Wolfe, Pentera, Goes, Maikuma – Koopmeiners, Buurmeister, Clasie – Poku, Parrott, Sadiq.