Lika efter första akten mellan United och Real Sociedad

Under torsdagen tog Real Sociedad emot Manchester United i åttondelsfinalen av Europa League.

Då såg bortalaget ut att gå mot seger efter Zirkeez 1-0-mål.

Därefter fick Bruno Fernandes bollen på handen och Mikel Oyarzabal kvitterade från elva meter.



Under torsdagen spelades de första åttondelsfinalerna i Europa League.



På Reale Arena i San Sebastian tog Real Sociedad emot Manchester United.



Manchester United lyckades få med sig ett oavgjort resultat, 1–1, på bortaplan i den första matchen mot Real Sociedad i Europa Leagues åttondelsfinal.



Därmed har laget skapat sig ett bra läge inför returen hemma på Old Trafford nästa torsdag.



Första halvleken blev en mållös sådan och det dröjde till den 57:e minuten innan Joshua Zirkzee gav Manchester United ledningen.



I 70:e minuten slog Mikel Oyarzabal till på straff, och kvitterade för Real Sociedad. 1–1-målet blev matchens sista.



Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.





Startelvor:



Real Sociedad: Remiro; Aritz, Aguerd, Zubeldia, Muños – Sucic, Turrientes, Méndez – Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.



Manchester United: Onana; Mazraoui, de Ligt, Yoro – Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu – Garnacho, Zirkzee – Höjlund.