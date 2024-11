Tuff förlust för Malmö mot Ferencvaros

Ikväll gästade Malmö FF ungerska Ferencváros i Europa League.

Efter en riktig kalldusch för svenskarna såg MFF ut att studsa tillbaka.

När matchen var slut hade de svenska mästarna förlorat med 4-1.



***



Det var en tuff inledning som MFF åkte på i Budapest. I inledningen av matchen fick Friedrich se ett skott ta i stolpen och ut.



I den sjunde minuten var han iblandad i en situation där Nils Zätterström missbedömt en boll. Då gick MFF-keepern ut och sänkte Varga i Ferencvaros.



Straffsparken var solklar och senare i mål. 1-0 Ferencvaros – kalldusch för Malmö FF.



I den elfte spelminuten var Ferencvaros anfallaren, Barnabas Varga, framme och gjorde 2-0 genom en kontring.



I den 17:e minuten gjordes Otto Rosengren ned av Cissé och Malmö tilldelades en straffspark. Den tog Erik Botheim hand om och förvaltade. 2-1 och Malmö med känning på matchen igen.



Därefter var det Malmö som tog över matchbilden helt och hållet – bortsett ett par kontringar från ungrarna.



När lagen gick in i omklädingsrummen för pausvila var det Ferencvaros som ledde matchen, men MFF som hade momentum.



I den andra halvleken dröjde det sju minuter innan Ferencvaros Kady Borges, efter att ha avancerat fram långt och lätt, kunde borra in 3-1 i bortre.



I den 74:e utökade Ferencvaros till 4-1, genom mittbacken Cissé. Därmed såg Malmö FF ut att gå mot förlust.



4-1 blev också slutresultatet denna afton. Malmö FF förlorade sin tredje match i Europa League och ligger just nu på plats 30 av 36 lag.





***



Startelvor:

Malmö FF: Friedrich; Busanello, Zätterström, Rösler, Stryger – Johnsen, Pena – Bolin, Christiansen, Rosengren – Botheim.



Ferencvaros: Dibusz; Ramiréz, Gartenmann, Cissé, Makreckis – Maiga, Abu Fani – Kady – Traoré, Varga, Saldanha.