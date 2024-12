Ashley Young möter sin son i FA-cupen

Evertons Ashley Young har lottats mot Peterborough i FA-cupen.

Där spelar 39-åringens son, Tyler Young.

“Drömmar kan bli verklighet”, skriver Young den äldre på X.

Under måndagskvällen lottades grupperna till engelska FA-cupen. Där står det bland annat klart att Arsenal kommer att möta Manchester United.



Det är en match som drar till sig många ögon.



En annan är det faktum att Ashley Youngs Everton lottades mot Peterborough. Det är i sin tur inte det som är anmärkningsvärt.



Det är att en viss Tyler Young, 18, spelar i Peterborough och är son till Everton-spelaren. Ett möte mellan far mot son i den engelska toppfotbollen.



Tyler Young har främst huserat i Peterboroughs U21-lag men har fått göra debut i League One under säsongen.



Matchen mellan Everton och Peterborough spelas i januari.