Brighton vidare efter förlängning – oroliga bilder på Isak

Under söndagen tog Newcastle emot Brighton i FA-cupen.

Då var Alexander Isak tillbaka i startelvan efter frånvaron tidigare i veckan.

Isak tvingades dock bytas ut efter en smäll och Brighton kunde vinna efter förlängning.



När Newcastle gästade Liverpool under onsdagen hölls Alexander Isak utanför truppen på grund av ljumskproblem. Matchen slutade med förlust, 2-0, för ”The Magpies” som nu gör sig redo för ny match.



Under söndagen ställs man nämligen mot Brighton i FA-cupen och Alexander Isaks status var inte vidare känd. När startelvan presenterades stod det dock klart att den svenske stjärnan spelar från start.



Vinnaren av matchen avancerar till kvartsfinal.





***



Med dryga minuter spelade skulle Newcastle tilldömas en straff efter att Tino Livramento gjorts ner i boxen.



Vid bollen ställde sig Alexander Isak som kyligt placerade in 1-0 för sitt Newcastle. Det var även Isaks 22:a mål för säsongen.



Inte mer än tio minuter senare hade Isak en ny boll i nät efter att han gjort allting rätt vid ett friläge. Eller ja, allting rätt var att ta i. Han var trots allt offside med någon meter och målet dömdes bort.



***

Strax innan halvtid skulle Newcastle åka på ett baklängesmål.

Brightons Yankuba Minteh kunde kvittera för bortalaget efter ett framspel från lagkamrat Pedro.

Ställningen var lika i halvtid.

***

Andra halvlek bestod av kamp och rockader från båda lagen.

Newcastles mardrömsminuter inleddes i den 83 minuten, då Alexander Isak åkte på en otäck smäll och tvingades kliva av planen för ett byte. Haveriet var inte över för Magpies. Anthony Gordon blev nämligen utvisat för osportslig kondukt.

***

Brighton hade numerärt överläge i dryga fem minuter. På stopptid skulle bortalagets Tariq Lamptey ta sitt andra gula. Allt lutade mot en förlängning.

Förlängning skulle det bli, efter ett bortdömt mål i de sista sekunderna då Fabian Schärs mål nekades av VAR.

***

I förlängningen blev Brightons Danny Welbeck frispelad och kunde, med sex minuter kvar av förlängningen, stänga matchen.

Därmed går Brighton vidare medan Newcastle åker ur FA-cupen.

Startelvor:



Newcastle: Dubravka; Trippier, Schär, Burn, Livramento – Miley, Joelinton, Tonali – Barnes, Isak, Gordon.



Brighton: Verbruggen; Lamptey, Webster, João Pedro, Georginio, Minteh, Baleba, Mitoma, van Hecke, Estupinan, Hinshelwood.