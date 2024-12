Chelsea stormar fram i PL – tränaren: “Inte redo för titeln”

Chelsea hade vunnit fyra raka Premier League-matchen.

Under söndagskvällen kom den femte.

– Jag skulle älska pressen att tävla om titlar men vi är inte redo av många anledningar, sa tränare Enzo Maresca efter segern mot Brentford.

Chelsea stormar fram i Premier League. Under söndagen ställdes London-klubben mot Brentford och Chelsea inkasserade den femte raka ligasegern.

De blåa, som slutade sexa i förra säsongen, placerar sig på en imponerande andraplats i ligan, med två poäng upp till serieettan Liverpool (som har en match mindre spelad). Men trots storformen tror tränare Enzo Maresca inte att London-laget kommer att utmana om Premier League-titeln.

– Oavsett hur många matcher vi vinner tror jag att vi inte är redo att tävla om titeln, sa tränaren enligt Football London.

Chelsea vann matchen mot Brentford med 2–1, men det blev onödigt spännande i slutminuterna. På övertid reducerade London-rivalen genom Bryan Mbeumo efter att Moises Caicedo slarvat med bollen.

– De (andra titelutmanare) släpper inte in sånna mål som vi släppte in, sa Maresca och fortsatte:

– Ett lag som vet hur man vinner titlar släpper inte in ett sånt mål. Detta är en av anledningarna till att jag fortsätter att säga att vi inte är redo för titlar, även om du inte tror mig. Jag har sagt till dig många gånger, jag skulle älska pressen att tävla om titlar men vi är inte redo av många anledningar; en av anledningarna är att vi inte kan släppa in målet vi släppte in.

Duons virala aktion

Vid slutsignal uppstod det heta känslor mellan Chelsea och Brentford. Marc Cucurella drog på sig ett andra gula och visades således ut, samtidigt som både spelare och ledare bråkade vid sidlinjen.

Två spelare som inte var involverade var Cole Palmer och Jadon Sancho. Duon satt tillsammans och skrattade, i ett ögonblick som gått viralt på sociala medier under natten till måndag.

“Palmer och Sancho är bara två coola killar”, skrev X-kontot CFC-Blues.