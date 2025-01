David Coote talar ut efter skandalerna: ”Enorm skamkänsla”

Skandaldomaren David Coote har blivit avstängd för dubbla skandaler.

Nu talar han ut om sina problem, och sin sexualitet.

– Som ung domare dolde jag mina känslor och även min sexualitet, säger Coote till The Sun.

Efter att ha talat illa om Liverpool, och den före detta tränaren Jürgen Klopp, stängdes domaren David Coote av i väntan på en utredning.



Den 44-årige domaren syntes till på en video där han sade följande:



– Liverpool var skit. Jürgen Klopp är en f*tta, sade han i videon.



Kort därpå spreds en annan video där Coote sågs snorta vitt pulver. Denna video ska ha varit tagen under EM i Tyskland 2024 och Uefa valde därför att stänga av Coote från sina turneringar.



Nu talar domaren, i en intervju med The Sun, ut om sina problem – och om att han är homosexuell.



– Min sexualitet är inte den enda anledningen till att jag hamnade i den situationen. Men jag berättar inte en sann historia om jag inte säger att jag är gay och att jag har haft stunder då det varit riktigt svårt att dölja det, säger Coote till The Sun och fortsätter:



– Som ung domare dolde jag mina känslor och även min sexualitet. En bra egenskap som domare men en fruktansvärd egenskap som människa. Och det har påverkat mitt beteende på flera sätt, säger han.



Utöver problem med sin självkänsla pratar Coote ut om sitt missbruk av kokain.



– Jag har haft långa perioder då jag inte använt det. Men det var en av mina flyktvägar. För att bara komma bort från stressen, det intensiva jobbet. Det fyller mig med en enorm skamkänsla när jag berättar att jag valde den vägen, avslutar han.

