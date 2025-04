Edvardsen succé fortsätter – målskytt igen

Victor Edvardsens form är långt ifrån kall.

Under söndagen gjorde han sitt åttonde mål i Eredivisie – och andra på lika många matcher.

Detta när han spräckte nollan mot FC Utrecht.

Tidigare i veckan kunde FotbollDirekt berätta om att den turkiska storklubben Besiktas skärper sitt intresse för Victor Edvardsen, 29.



Idag, söndag, slog svensken till med sitt åttonde mål för Go Ahead Eagles i Eredivisie.



Anfallaren hade tagit sig in i straffområdet och kunde enkelt stöta in matchens första mål mot Utrecht i den 14:e minuten.



Det var den tidigare Degerfors- och Djurgårdenspelarens nionde fullträff under årets säsong och totalt 16:e i Go Ahead Eagles sedan han anslöt till klubben 2023.



Edvardsens mål var långt ifrån det enda i den första halvleken. Kort efter svenskens ledningsmål gjorde hemmalaget Eagles 2-0 och innan den första akten var över visade resultattavlan 2-2.



Matchen slutade till sist oavgjort – efter en mållös andra halvlek.