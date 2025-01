”Fantastiskt att vara tillbaka” – Moyes tar över Everton

Everton har gjort klart med en ny tränare.

David Moyes kommer för andra gången i sin karriär att leda Liverpool-laget.

– Tvekade inte när jag erbjöds möjligheten att återvända, säger 61-åringen till klubben.

I torsdags fick Sean Dyche sparken av Everton under något märkliga omständigheter.



Två dagar senare står det klart att David Moyes tar över klubben han basade över mellan 2002-2013.



– Fantastiskt att vara tillbaka! Jag hade elva underbara och framgångsrika år i Everton och tvekade inte när jag erbjöds möjligheten att återväna till den här fantastiska klubben, säger Moyes i ett uttalande.



Enligt The Athletic kommer skotten att basa över Everton fram till sommaren 2027.



Sedan David Moyes lämnade West Ham under sommaren har han varit klubblös. Tidigare i sin tränarkarriär har han basat för klubbar som West Ham, Manchester United, Preston North End, Sunderland och Real Sociedad.

Everton befinner sig just nu på 16:e plats i Premier League. På onsdag gör Moyes comeback som Everton-tränare när hans lag tar emot Aston Villa.