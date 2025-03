FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 10

Många svenskar som utmärkte sig ute i Europa under helgen.

Samtidigt fick Robin Olsen hålla nollan i Premier League.

Här är FotbollDirekts fem bästa svenskar i Europa från den gångna helgen.

Den andra veckan i mars och slutfasen i majoriteten av Europas ligor närmar sig. flera svenskar har under helgen bidragit båda mellan stolparna och längst upp i plan.

Viktor Gyökeres var Viktor Gyökeres och gjorde två baljor samtidigt som landslagsmeriterade Robin Olsen kunde spika igen kassen för sitt Aston Villa.

Den förre AIK-talangen har fått stort förtroende i engelska Brighton, dit han gick i januari 2023.

Under lördagens match mot Fulham var 21-åringen högst inblandad i Brightons 2–1-vinst. Matchen inleddes tufft för Ayari och lagkamraterna då raul Jiemenz kunde ge Londonklubben ledningen.

Det var några minuter innan halvlek som svensken skulle visa prov på sin skicklighet. Laget tilldelades en frispark på offensvi planhalva och Ayari var minst sagt pricksäker.

Svensken lyckades hitta lagkamraten Jan Paul van Hencke för en kvittering. Brighton skulle vinna matchen till slut efter ett sent straffmål av Joao Pedro.

Kristoffer Peterson spelade under lördagen för sitt Fortuna Sittard i nederländska högstaligan.

Peterson har gjort succé i klubben och står, efter helgens balja mot Heracles, noterad för sju mål och två framspel den här säsongen.

Den svenska yttern, som bland annat gjorde sina ungdomsår i Liverpools verksamhet, var matchens enda målgörare från elva meter.

Petersons Fortuna Sittard ligger på en åttondeplats i Eredivisie, nio poäng bakom Edvardsens Go Ahead Eagles.

Kerim Mrabti har blivit en viktig kugge i belgiska Mechelen sedan han gick dit säsongen 2020/2021. Den förre Djurgården-stjärnan utmärkte sig under helgen när han hjälpte laget att ta tre poäng borta mot Charleroi.

Den svenske mittfältaren, som även bar kaptensbindeln under mötet, kunde redan efter några sekunder slå fram en passning till Benito Raman för matchens första och enda mål.

30-åringen slog igenom i Djurgården när han mellan 2015 och 2018 bidrog med 22 mål och 17 assist för Stockholmslaget. I hans nuvarande klubb, som ligger på en nionde plats i ligan, står han noterad för 32 mål och 25 framspel på 162 matcher.

Landslagsmeriterade Robin Olsen har fått begränsat med speltid i Aston Villa. Målvakten gjorde sitt tredje framträdande i Premier League den här säsongen – och med bravur.

35-åringen tog första målvakten Emiliano Martinez palts mellan stolparna mot Brentford. Robin Olsen kunde efter 90 minuter stoltsera med en hållen nolla och tre poäng efter mål av Ollie Watkins.

– Jag är så glad och så stolt över killarna och laget. Vi visste att det skulle vara en riktigt tuff bortamatch, och att vi behövde prestera vårt bästa, säger Olsen på Villas X-konto.

Robin Olsen lämnade italienska AS Roma för Birminghamklubben säsongen 2022/2023.

🗣️ “We just deserved this clean sheet and those three points.”

Robin Olsen's full reaction to yesterday's win is now on VillaTV ⤵️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 9, 2025