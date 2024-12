Forsbergs ilska efter finalförlusten: “Inte min dag”

Emil Forsberg och Noah Eiles New York Red Bulls förlorade MLS-finalen mot LA Galaxy under lördagskvällen.

Något som tog hårt på den svenske landslagsspelaren.

– Det är hjärtskärande, för att vara ärlig, säger han enligt goal.com.

Det blev inget firande för Noah Eile och Emil Forsberg som förlorade finalen i MLS-slutspelet mot LA Galaxy.



Under lördagskvällen släppte svenskarnas lag in två snabba mål i den första halvleken innan de reducerade strax innan en halvtimme var spelad.



– Vi var lite slarviga under de första 20 minuterna. Vi gav dem två mål och vi var behövde jobba oss från det, säger Emil Forsberg enligt goal.com.



I den andra akten var det hemmalaget, Galaxy, som var närmast att utöka sin ledning flera gånger om. Men, med omkring 18 ordinarie minuter kvar, kontrade New York RB vilket gav Forsberg ett bra läge – som han missade.



– Det var inte min dag. Det är hjärtskärande, för att vara ärlig. Arg. Ledsen. Jag skulle satt den, säger en nedstämd Forsberg.



Segern för LA Galaxy innebar att de tog sin sjätte titel i MLS – vilket är flest någonsin.