Frontade Marca inför MLS-finalen: “Helt sjukt” 

Det stundar final i MLS mellan LA Galaxy och New York Red Bulls under lördagkvällen.

När Marca valde att bygga upp matchen tidigare i veckan frontades uppslaget av såväl Emil Forsberg som Noah Eile.

– Helt sjukt, men häftigt, säger Eile inför sin hittills största match i karriären.



Han tog det oväntade steget att som U21-landslagsman lämna allsvenskan för spel i MLS i vintras.



Det har dock visat sig vara en succé. Noah Eile som aldrig riktigt fick chansen i Malmö FF men som visade framfötterna desto mer som utlånad till Mjällby såväl 2022 som 2023 har tagit en ordinarie plats hos New York Red Bulls och under lördagskvällen spelar laget final mot LA Galaxy.



– Miami vann själva ligan, men nu i slutspelet är det vi och Galaxy som gjort det bäst. Det är så klart större att vinna slutspelet än serien, även om man som seriesegrare får pokal och så. Sedan ska jag vara ärlig med att säga att jag inte har jättebra koll på hur det är uppbyggt här i USA, säger mittbacken till FotbollDirekt och skrattar.



Skåningen från Bjärred född 2002 medger att han nu kliver in i sin karriärs hittills viktigaste match. I veckan när Marca byggde upp matchen på Instagram frontades omslaget av bland annat Emil Forsberg – och Eile.



– Helt sjukt. Jag hade inte sett det själv förrän du skickade det, men häftigt, säger Eile som hyllar landsmannen Forsberg för stödet han fått som ung svensk i New York.



– Jag flyttade hit själv och klart det är tufft ibland att vara utan familj och vänner. Men det går mycket direktflyg hit så jag får mycket besök, det är många som vill komma till New York (skratt). Emil har också hjälpt mig mycket, vi hänger mycket med varandra så klart och han är en superbra kille.



Forsberg gjorde i senaste landslagssamlingen sin 90:e match i det svenska A-landslaget. Frågan är när Eile kommer ta en plats där?



– Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag hade ju Jon (Dahl Tomasson) i MFF och han är rak och ärlig. När han anser att jag är redo kommer han ta ut mig.



Själva finalen går av stapeln under lördagskvällen, då den spelas i Los Angeles. En nackdel för Eile och Forsbergs New York Red Bulls förstås.



– De fick väl den fördelen för att Galaxy slutade ovanför oss i serien, det är väl rättvist på ett sätt men klart vi hade hoppats spela finalen hemma. Så ja, det är ju en nackdel.



Hur kommer det gå?

– Jag tror vi vinner. Vi har spelat bra senaste tiden. Klart det är en tuff match och det är en final där allt kan hända, men ja, jag tror vi vinner, säger Eile som efter den här succén förstås inte ångrar valet att flytta till andra sidan Atlanten.

– Jag är jättenöjd med flytten. Många undrade ju när jag tog det här steget, men MLS är en bättre liga än många tror. Det är bra spelare, bra faciliteter och bra arenor. Jag är väldigt nöjd med allting.



Finalen spelas under lördagskvällen med avsparkstid klockan 22:00.