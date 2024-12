Gyökeres bedrift i siffror – kan gå om Real-legendaren

Under torsdagen nådde Viktor Gyökeres upp till en mäktig milstolpe.

Svensken gjorde sitt 60:e mål under kalenderåret 2024.

En bedrift som endast en handfull världsspelare lyckats med.

Det var under torsdagens ligamatch mellan Sporting och Moreiense som Viktor Gyökeres, 26, slog till. Redan efter tio minuters spel tilldömdes de portugisiska ligaledarna en straffspark och svensken stegade fram. Gyökeres gjorde inga misstag och dunkade in 1–0 till Sporting.

Målet innebar att svensken, som har öst in mål för både Sporting och det svenska landslaget, nådde upp till en mäktig milstolpe. Det var nämligen Gyökeres 60:e (!) mål för klubb- och landslag under kalenderåret 2024.

Sedan den första januari 2024 har 26-åringen gjort 60 mål på bara 58 matcher. Att nå upp till så många mål under ett och samma år är en bedrift som bara ett fåtal spelare lyckats med genom åren.

FotbollDirekt har, med hjälp av statistiktjänsten Opta, grävt i arkiven för att jämföra Gyökeres siffror. Vi har tittat tillbaka på de största målskyttarna under de senaste 15 åren i Europas fem bäst rankade ligor, och vi kan konstatera att svenskens siffror endast överträffas av ett gäng riktiga superstjärnor.

Drömåret 2012

Under kalenderåret 2012 stod Lionel Messi, enligt många världens bästa spelare, för en overklig säsong. Bolltrollaren stod för hela 88 mål på 67 matcher för sitt Barcelona och Argentina – det gav ett målsnitt på strax över 1,3 mål per match. Messis bedrift under 2012 är än idag helt oöverträffat i modern tid och det skiljer hela 19 mål ned till tvåan på listan.

Robert Lewandowski gjorde under 2021 69 mål på 59 matcher för tyska Bayern München och det polska landslaget. Strax där bakom hittar vi Cristiano Ronaldo, som under 2013 stod för 68 mål på 58 matcher för Real Madrid och Portugal.

Den portugisiska superstjärnan har nått upp till 60 mål på ett år vid hela fyra tillfällen. 2012 gjorde Ronaldo 63 mål på 70 matcher, 2014 61 mål på 60 matcher och 60 mål på 60 matcher under 2011.

Spelare med 60 mål för klubb- och landslag Spelare År Klubblagsmatcher Mål i klubblag Landskamper Mål i landslaget Spelade matcher Gjorda mål Lionel Messi 2012 60 79 7 9 67 88 Robert Lewandowski 2021 47 58 12 11 59 69 Cristiano Ronaldo 2013 50 59 8 9 58 68 Cristiano Ronaldo 2012 58 58 12 5 70 63 Cristiano Ronaldo 2014 51 56 9 5 60 61 Cristiano Ronaldo 2011 52 53 8 7 60 60 Viktor Gyökeres 2024 51 50 7 10 58 60 Siffror från Opta.

Bäst i Europa

Men Gyökeres kan inte bara jämföra sig med tidigare storstjärnor. Svesken är också bäst i Europa under året 2024.

Ingen spelare i Europas toppligor har gjort fler mål än den BP-fostrade anfallaren. Det skiljer hela 13 mål ned till andraplacerade Erling Haaland, som vann Premier Leagues skytteliga säsongen 2023/24 med 27 mål.

Norrmannen skuggas av Bayern Münchens och det engelska landslagets storstjärna Harry Kane med 46 mål.

Topp sju ligor – Spelare i alla tävlingar 2024 Spelare Klubblagsmatcher Mål i klubblag Landskamper Mål i landslaget Spelade matcher Gjorda mål Viktor Gyökeres 51 50 7 10 58 60 Erling Haaland 43 36 10 11 53 47 Harry Kane 42 39 14 7 56 46 Robert Lewandowski 48 39 10 2 58 41 Jonathan David 46 34 11 4 57 38 Kylian Mbappé 46 33 11 2 57 35 Siffror från Opta.

Undersökningen är gjord med hjälp av statistiktjänsten Opta på beställning av FotbollDirekt.