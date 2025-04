Ishak slog till igen – med säsongens 19:e mål

I måndags blev han historisk.

Idag dröjde det fem minuter innan han gjorde mål.

Nu står Mikael Ishak noterad för 19 fullträffar denna säsong.

Mikael Ishak kom till den polska storklubben Lech Poznan sommaren 2020 och sedan dess har svensken varit given i det lag som oftast hör till i toppen av ekstraklasa.



Han har imponerat stort genom åren och likaså den här säsongen.

Under måndagens match mot Cracovia stod han för ett mål och en assist när Lech Poznan – vilket gjorde svensken historisk.



Måndagens fullträff var hans 18:e för säsongen och totalt 70:e i den polska ligan. Med det blev han klubbens tredje främsta målskytt någonsin.



En knapp vecka senare, under söndagen, ställdes hans Lech Poznan mot Radomiak Radom på bortaplan.



Då tog det fem minuter innan anfallaren hade smällt in sitt 19:e mål denna säsong.



Den centrala mittfältaren Filip Jagiello spelade bollen snett inåt bakåt i boxen varpå Ishak dunkade upp bollen i nättaket.



Matchen slutade till sist lika efter att Jagiello själv utökat Poznans ledning innan Radomiak Radom gjort två snabba mål i slutskedet av matchen.



Det innebär att Lech Poznan nu ligger två poäng bakom Raków Częstochowa med fyra matcher kvar att spela.

Video Mikeal Ishak: Polen VS Sverige