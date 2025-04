TV: Burnley besegrade Sheffield United i toppmötet

Burnley hade chans att ta steget upp i Premier League.

Detta om de besegrade Sheffield United.

Det skulle de även göra – med 2-1.

Leeds United och Burnley hade chansen att bli klara för spel i Premier League under måndagskvällen.



Detta om ligatvåan Burnley besegrade ligatrean Sheffield United.



Tidigare under måndagen tog Leeds tre nya poäng i Championship då man krossade Stoke City med hela 6-0 (!). För deras del räckte det med att Sheffield tappade poäng för att PL-avancemanget skulle vara klart.



När matchen mellan Burnley och Sheffield United väl hade startat på Turf Moor dröjde det inte mer än 28 minuter innan Josh Brownhill gjorde 1-0 genom att dunka in en retur upp i nättaket från nära håll.



Samme Brownhill skulle även göra 2-1 för sitt Burnley i den 44:e matchminuten, på straffspark. Detta efter att Sheffield kvitterat sju minuter tidigare.



Det blev även matchens slutresultat vilket innebär att Burnely och Leeds är klara för spel i Premier League nästa säsong.