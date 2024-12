JUST NU: De Ketelaere sänkte sin gamla klubb – Atalanta upp i serieledning

Atalanta är ny ligaetta i Serie A.

Under fredagen besegrade Bergamo-klubben gästande Milan med 2–1.

Svenske Isak Hien spelade hela matchen.

Det var under fredagskvällen som Atalanta tog emot AC Milan i den femtonde omgången av Serie A.

Hemmalaget har stått för en fin säsongsinledning och skuggade serieledarna Napoli i toppen, medan Milan haft en tuff start på säsongen.

Svenske Isak Hien, som hade spelat 90 minuter i sex raka ligamatcher, startade som brukligt för Atalanta.

Det var Atalanta som tog ledningen efter bara tolv minuters spel. Nederländaren Marten De Roon slog en frispark nästan från hörnflaggan och Charles De Ketelaere, som köptes loss av Atalanta från just Milan inför säsongen, nådde högst. Den tidigare Milan-spelaren nickade in 1–0 till Atalanta.

Det skulle dock bara dröja tio minuter innan Milan hittade tillbaka in i matchen. Rafael Leao kom stormande på vänsterkanten och slog ett perfekt inlägg in i straffområdet. Alvaro Morata mötte och kunde dunka in 1–1.

Med bara minuter kvar av ordinarie tid fick Atalanta en hörna. Sead Kolasinac slog in hörnan från höger och bollen gick rakt genom straffområdet, där Ademola Lookman stod helt omarkerad. 27-åringen kunde enkelt nicka in bollen till 2–1.

Lookmans mål i slutminuterna betydde att Atalanta vann matchen. Det var klubbens nionde raka seger i ligan. Med det klättrar Bergamo-klubben upp som ny etta i Serie A, med två poäng ned till Napoli (som har en match mindre spelad).

Isak Hien spelade hela matchen för Atalanta.

Startelvor:

Atalanta:

Carnesecchi – Djimsiti, Hien, Kolasinac – Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri – Pasalic – De Ketelaere, Lookman.

Milan:

Maignan – Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez – Fofana, Reijnders – Musah, Pulisic, Leao – Morata.