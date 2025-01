Gustaf Nilsson räddade poäng för Club Brügge

Under lördagskvällen tog Club Brügge emot KV Kortrijk i Jupiler Pro League.

Från start i hemmalaget spelade svenske Gustaf Nilsson.

Anfallaren skulle spela en avgörande roll när han slog in kvitteringsmålet från straffpunkten.

Andraplacerade Club Brügge tog emot bottenlaget Kortrijk i den belgiska högstaligan under lördagen.



Den tidigare Falkenberg- och Häckenspelaren stod noterad för sex mål och fem assist på 13 ligamatcher under den nuvarande säsongen.



Under lördagskvällen skulle de siffrorna utökas.



Med underläge 0-1 tilldömdes Brügge en straff med tre minuter kvar av den första halvleken.



Den tog svenske Nilsson hand om – och dundrade upp i nättaket.



I och med att den andra halvleken blev mållös innebar Gustaf Nilssons mål att han räddade en poäng för sitt lag.



Således står anfallaren noterad för sju mål och fem assist på 14 matcher denna säsong.