JUST NU: Gyökeres med assist i seriefinalen mot Benfica

Benfica eller Sporting kommer att vinna den portugisiska ligan.

Under lördagen spelar de två lagen en stekhet seriefinal.

Då klev Viktor Gyökeres fram och assisterade till 1-0 efter fyra minuter.





Efter 32 matcher i Liga Portugal befinner sig Benfica på 78 poäng. Lika många poäng har Sporting spelat in på lika många matcher.



Med två matcher kvar att spelas möttes de två giganterna i en riktig seriefinal där mycket tyder på att vinnaren av matchen tar hem ligatiteln.



Från start i bortalaget fanns, som brukligt, Viktor Gyökeres med.



Det skulle inte heller dröja länge innan den svenske succéanfallaren skrev in sig själv i poängprotokollet.



Med fyra minuter på klockan spelade han fram till Trincao som gjorde 1-0 för Sporting och gav sitt lag en rejäl drömstart i seriefinalen.



Matchen pågår.