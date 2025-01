Gyökeres med assist till Trincãos drömmål

Viktor Gyökeres var tillbaka i Sportings startelva under lördagskvällen.

Då behövde svensken mindre än en halvlek innan han åter gjorde poäng.

I den 46:e minuten spelade han fram till Francisco Trincãos läckra 1-0-mål mot Nacional.

I de två senaste matcherna har Viktor Gyökeres, 26, fått se sig förpassad till bänken på grund av Sportings tuffa spelschema.



Under lördagen, när hans Sporting tog emot CD Nacional på José Alvalade, var svensken tillbaka från start.



Den första halvleken såg ut att sluta mållös när den var inne på tilläggstid. Sedan spelade anfallaren, tämligen enkelt, bollen till sin lagkamrat Francisco Trincão som drog till.



Skottet kom från ovanligt långt håll och seglade hela vägen in i mål.



X-kontot ”TalkingSporting” kallade målet för ett av säsongens snyggaste.



Med en ordinarie minut kvar att spela byttes Gyökeres ut. En minut senare fastställde João Simões slutresultatet till 2-0.



Sporting leder den portugisiska ligan med sex poäng ner till Benfica på andraplats.

Trincao might of just scored goal of the season🤯 pic.twitter.com/M11RuzrCgg