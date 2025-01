JUST NU: Kulusevski slog till i förlängningen – Spurs vidare

Tottenham Hotspur var illa ute mot National League-laget Tamworth FC i FA-cupen.

Efter mållösa 90 minuter gick matchen till förlängning – där Spurs sedermera ryckte ifrån och vann med 3-0 efter ett mål av Dejan Kulusevski.



The Lamb Ground, Staffordshire.



National League mot Premier League.



Tamworth FC mot Tottenham Hotspur i FA-cupens tredje runda.



Det var förutsättningarna inför dagens möte som hade avspark vid 13.00.



Med Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski på bänken från start slutade matchen 0-0 efter 90 minuter.



Därmed tvingades Spurs till förlängning mot ett lag från National League, femtedivisionen.



Lucas Bergvall byttes in efter 68 minuter. Dejan Kulusevski byttes in strax innan slutvissla.



Vinnaren av matchen avancerade till FA-cupens fjärde runda – och det blev Spurs som gjorde både 1-0, 2-0 och 3-0 i förlängningen vilket också blev slutresultatet.

Först kom ett självmål i 101:a minuten och därefter slog Kulusevski till i 107:e framspelad av Son Heung-Min innan Brennan Johnson två minuter före full tid satte trean.