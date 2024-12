JUST NU: Vinicius Junior och Bonmati bäst i världen

Vinicius Junior och Aitana Bonmati är bäst.

Under Fifas gala The Best hyllades de bästa herr- och damspelarna.

Här är alla vinnare.

Tidigare i år prisades Manchester Citys och Spaniens mittfältsgeneral Rodri med France Footballs prestigefyllda pris Ballon d’Or som årets bästa herrspelare. Även på damsidan gick priset till en spansk superstjärna. Det var Barcelonas Aitana Bonmati som utsågs till årets bästa spelare.

Under tisdagen delades Fifas motsvarighet till Ballon d’Or ut. På galan The Best i Doha, Qatar, prisade Fifa årets bästa fotbollsspelare på herr- och damsidan.

Brasilianska Globos hade tidigare rapporterat att Real Madrids och Brasiliens Vinicius Junior skulle tilldelas Fifas pris som årets bästa spelare. Så blev det också.

I Fifas världslag på damsidan tog bland andra fjolårsvinnaren Bonmatí plats.

#TheBest FIFA Women's 11 in 2024. ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

På herrsidan tog bland annat Erling Haaland och Jude Bellingham plats. Även Barcelonas supertalang Lamine Yamal, 17, var en del av den bästa elvan för året.

#TheBest FIFA Men's 11 in 2024. 🌟 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Här är alla vinnare av det prestigefyllda priset.

Vinnare:

Årets spelare (herr):

Vinicius Junior, Real Madrid

Årets spelare (dam):

Aitana Bonmati, FC Barcelona

Årets målvakt (herr):

Emiliano Martínez, Aston Villa

Årets målvakt (dam):

Alysssa Naeher, Chicago Red Stars

Årets tränare (herr):

Carlo Ancelotti, Real Madrid

Årets tränare (dam):

Emma Heyes, Chelsea/Amerikanska landslaget

Fifa Puskás Award (årets mål, herr):

Alejandro Garnacho, Manchester United

Fifa Marta Award (årets mål, dam):

Marta, Orlando Pride

Fifas fair play-pris:

Thiago Maia, Flamengo