Leverkusen besegrade Dortmund – efter galna starten

Under fredagskvällen ställdes Borussia Dortmund mot Bayer Leverkusen i tyska Bundesliga.

Då bjöds tittarna på underhållning direkt på avspark när Nathan Tella gjorde mål i den första minuten.

När 20 minuter var spelade ledde Beyer Leverkusen med 3-1 och vann till slut med uddamålet.

Ligasexan Dortmund mot ligatvåan Bayer Leverkusen ställdes mot varandra under fredagen.



Förvånande nog startade inte Leverkusens fixstjärna Florian Wirtz matchen. Det menade sportchefen Simon Rolfes inte hade med skadebesvär att göra



– Något oväntat hade i morse, men han har inget problem (skadebekymmer, reds anm). Det är ett internärende och han kommer att spela i andra halvlek, säger Rolfes till Sky och fortsätter:



– Det var ett litet problem, men han kan spela. I slutändan var det tränarens beslut. Det var ett litet problem i morse, så Xabi tog beslutet. Men utöver det var det inte särskilt dramatiskt, säger Rolfes via Sky och Fotbollskanalen.



När väl matchen började dröjde det inte länge innan Leverkusen skulle spräcka nollan. Rättare sagt en minut då Nathan Tella hittade nätet med en praktfull halvvolley.



Sju minuter senare var det dags för Patrik Schick att göra sitt första mål för matchen. Detta när han från nära håll stötte in 2-0.



Därefter dröjde det fyra minuter till innan hemmalaget skulle reducera genom Jamie Gittens som chippade in bollen ovanför Lukas Hradecky.



Med 19 spelade minuter kom det fjärde målet. Även denna gång via tjeckiern Schick som höll sig framme i boxen.



Efter den sprakande inledningen gick det femtio spelminuter innan nästa mål skulle falla. Detta genom Dortmund och anfallaren Serhou Guirassy som slog in en straff.



Närmare än så kom dock inte hemmalaget och Leverkusen tog tre poäng i Bundesligas toppstrid. Upp till Bayern München har Xabi Alonsos lag endast en poäng upp med en match mer spelad. Dortmund befinner sig just nu på en sjätteplats.