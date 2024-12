Marco Reus tog karriärs första ligatitel – efter ett halvår: “Galet, eller hur”

Det tog honom ett halvår i Los Angeles.

Sen hade Marco Reus tagit karriärens första ligatitel.

– Vi förtjänade verkligen det här, sa han efter MLS-finalen mot New York Red Bulls.

Marco Reus, 35, hade aldrig vunnit en ligatitel. Tysken, som spenderade 12 säsonger i Borussia Dortmund, hade slutat på andraplats i Bundesliga hela sju gånger, förlorat tre finaler i den tyska cupen och missat ett VM-guld med sitt Tyskland.

Nu har den eviga tvåan Reus äntligen vunnit en ligatitel.

Under natten mot söndagen svensk tid vann Los Angeles Galaxy MLS-finalen mot New York Red Bulls med 2–1 efter en raketstart på den heta finalen. Efter slutsignalen var Reus, som byttes in med en kvart kvar av matchen, känslosam.

– Det är galet, eller hur, skojade han och refererade till karriärens tomma prisskåp.

Han fortsatte:

– Det är otroligt. Spelartruppen och ledarstaben är otroliga och vi förtjänade verkligen det här, sa han till MLS.

MARCO REUS IS AN MLS CUP CHAMPION! 🐐🏆 pic.twitter.com/Ut7sLnTo3q — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 7, 2024

Reus anlände till Los Angeles under sommaren och har stått för totalt ett mål och tre assist på elva framträdanden. Som så många gånger tidigare under karriären har säsongen präglats av skador, och 35-åringens medverkan i finalen var länge ett frågetecken. Reus återhämtade sig från en ljumskskada och fick nöja sig med ett inhopp i matchens slutskede.

Den eviga tvåan

Under sina 15 år i den tyska högstaligan blev det två cuptitlar för Marco Reus. Samtidigt har tysken slutat tvåa i tyska Bundesliga hela sju gånger, samtliga bakom ärkerivalen Bayern München. Inför VM 2014, som Tyskland vann, var Reus tilltänkt som en del av truppen, men mittfältaren tvingades lämna återbud på grund av en skadeproblematik.

35-åringen har blivit utsedd till Tysklands bästa spelare vid två tillfällen, och korats som Bundesligas bäste vid tre tillfällen.

Nu har Reus äntligen fått lyfta karriärens första ligatitel.