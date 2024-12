“Mitten av mars” – då är Bardghji tillbaka på planen

I maj drabbades svenske Roony Bardghji av en korsbandsskada.

Under onsdagen syntes 19-åringen på FCK:s träningsplan igen – men det kommer att dröja innan han är redo för match.

– Om det blir från mitten av mars eller början av april eller när får vi se, säger FCK-tränaren Jacob Neestrup till Tipsbladet.





Det var den andra maj i år som Roony Bardghji, 19, drabbades av en korsbandsskada på träningen med FC Köpenhamn. Sedan dess har supertalangen rehabiliterat sig och saknats från FCK:s träningar.



Under onsdagen var svensken tillbaka på den danska klubbens träningsplan för första gången på sju månader. Däremot kommer det att dröja innan vi ser talangen spela match igen.



– Jag gissar, positivt men också realistiskt, att Roonys vänsterben kan spela en avgörande roll när det gäller att vi ska vinna danska mästerskapet. Om det blir från mitten av mars eller början av april eller när får vi se, men ungefär runt landslagsuppehållet som är där hoppas vi att han är tillbaka i verksamheten, säger FCK:s huvudtränare, Jacob Neestrup, till Tipsbladet och fortsätter med att hylla tonåringen:



– Han har jobbat extremt hårt och dedikerat med sin rehabilitering, och nu är det ljus i slutet av tunneln, och vi kommer att se mer och mer av honom på träningsplanen i januari och över träningslägret i början av februari.



Bardghji har ännu inte börjat träna fullt utan håller mest till för sig själv.



– Han tränade med sjukgymnasterna. En del av träningen de gör sker i träningscentret och annat sker på planen men vid andra tillfällen. Vi ser fram emot att få tillbaka Roony och vi tycker att det är ett ganska realistiskt mål att han kan slå några bollar i boxen när vi går in i mästerskapsspelet, säger Neestrup.



Roony Bardghji har kontrakt med FC Köpenhamn över 2025.