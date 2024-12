Officiellt: Ashworth lämnar United – efter fem månader

Fem månader.

Så lång tid hann Dan Ashworth vara sportchef i Manchester United.

Nu lämnar han klubben – vilket United bekräftar.

Det var minst sagt uppmärksammat när Dan Ashworth, 53, lämnade sitt uppdrag som sportchef i Newcastle för samma tjänst i Manchester United.



Innan 53-åringen anslöt till “Red Devils” hade Newcastle gett Ashworth en så kallad “trädgårdsledighet”, det vill säga ett jobb utan arbetsuppgifter.



Sedan han blev presenterad av Manchester United, den 1 juli i år, har han bland annat värvat in spelare som Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee och Leny Yoro.



Det blev dock inte mer än fem månader på posten i United. Nu bekräftar klubben att han lämnar sitt uppdrag.



“Dan Ashworth kommer att lämna sin roll som sportchef genom en ömsesidig överenskommelse. Vi vill tacka Dan för hans arbete och stöd under den här tiden övergångsperioden för klubben. Vi önskar honom lycka framöver”, skriver United på sin hemsida.

Dan Ashworth will be leaving his role as Sporting Director of Manchester United by mutual agreement.#MUFC