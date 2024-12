Officiellt: Everton har fått nytt majoritetsägare

Premier League-klubben Everton har fått nya majoritetsägare.

Det rör sig om Friedkin Group och enligt BBC kostar affären 400 miljoner pund.

Friedkin Group gick in och köpte Everton för några månader sedan, men det är först denna torsdag som köpet godkänts av Premier League och ägandet blivit officiellt.

Everton meddelar idag att köpet gått igenom och att klubben således har nya majoritetsägare.

“Idag är ett betydelsefullt och stolt tillfälle för The Friedkin Group när vi blir ägare av denna ikoniska fotbollsklubb. Vi är fast beslutna att leda Everton in i en ny spännande era både på och utanför planen. Att ge omedelbar finansiell stabilitet till klubben har varit en nyckelprioritet, och vi är glada över att ha uppnått detta. Även om det kommer att ta tid att återställa Everton till sin rättmätiga plats i Premier League-tabellen, är idag det första steget på den resan”, skriver den nya ägarna via klubbens hemsida.

Farhad Moshiri som varit majoritetsägare tidigare uppges få 400 miljoner pund i betalt av Freidkin Group.