Osasuna överklagar Barcelonas val att spela Martinez

Inigo Martinez var inte tillgänglig för spel med Spanien på grund av en skada.

Ett par dagar senare spelade han 90 minuter för Barcelona mot Osasuna i La Liga.

Nu överklagar Osasuna Barcelonas val att spela mittbacken, till det spanska fotbollsförbundet.

På grund av en knäskada var Inigo Martinez, 33, inte med och spelade för Spanien under det senaste landslagsuppehållet.



Igår, torsdag, spelade han dock 90 minuter för sitt Barcelona som tog emot Osasuna i La Liga. Detta i en match som sköts upp och fram på grund av ett dödsfall i Barcelonas stab för ett par veckor sedan.



Enligt Fifas regler får en spelare inte spela för sin klubb förrän tidigast fem dagar efter ett landslagsuppehåll. Detta förutsatt att han inte har kunnat spela när han har blivit kallad.



Därför har Osasuna skickat in en överklagan till det spanska fotbollsförbundet med följande motivering:



”Club Atletico Osasuna tror att Inigo Martinez, vars frånvaro från det spanska landslaget hade med med sjukledighet att göra, inte var tillgänglig för spel i gårdagens match i enlighet med Fifas regler”, skriver de i ett uttalande och fortsätter:



”I skenet av detta har Navarrese-klubben bestämt sig för att skicka in en överklagan för olämplig utespelare sett till rättvisan för spelet och jämlikheten för alla deltagare”.



Vad påföljden av detta blir återstår att se. Barcelona vann matchen med 3-0 och leder La Liga.

