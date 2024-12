Skandalscener i Spanien – skallade tränaren

Racing Ferrol i spanska andraligan mår inte bra.

Det vittnade tränaren Cristóbal Parralo om som skallade Zaragozas tränare David Navarro i förlustmatchen under lördagskvällen.

De var nykomling i fjol och låg ett tag i toppen av Segundan.

Nu är verkligheten en helt annan för galiciska Racing Ferrol som ligger på nedflyttningsplats i spanska andraligan.

Under lördagen förlorade laget borta mot Real Zaragoza med 1-0, men efterspelet kom inte att handla om resultatet.

Nej, i stället var det Cristóbal Parralo som hamnade i fokus.

Racing-tränaren valde nämligen att skalla Zaragozas dito David Navarro på tilläggstid efter ett gräl. En stor skandal förstås.

– Jag föredrar att inte prata om vad som hänt. Det är inte ett bra exempel för fotboll. Det som hände är fruktansvärt. Jag vill inte prata om det, säger Parralo enligt Mundo Deportivo.

Drama at the end of @RealZaragoza vs @racingferrolsad

Cristóbal Parralo, coach of Racing Ferrol, headbutts David Navarro, coach of Real Zaragoza 😳

pic.twitter.com/RKYnIl0dyJ

— Spanish Segunda (@SegundaSpanish) December 21, 2024