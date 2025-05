Sørloths galna succé – gjorde hattrick på fyra minuter

Fyra minuter.

Så lång tid tog det för Alexander Sørloth att göra tre mål mot Real Sociedad.

Sedan slog norrmannen till med ett fjärde mål innan den första halvleken var slut.

Det är inte alltid man gör mål som anfallare. Det är inte heller allt för vanligt att göra två mål.



Alexander Sørloth gjorde tre – på fyra minuter (!). Det är i sin tur någonting som gör att han är historisk. Hattricket är nämligen det snabbaste i hela La Liga-historien.



Det var i matchen mellan Atletico Madrid och Real Sociedad som norrmannen slog till med ett hattrick innan matchuret hade passerat elva minuter.



När matchen sedan hade spelats i en halvtimme slog han till igen – med ett fjärde mål i en och samma halvlek.



Alexander Sørloth står nu noterad för 21 mål på 47 matcher med Atlético Madrid den här säsongen.

A hat-trick inside the first 11 minutes! 🤯

Alexander Sorloth is not mucking around. pic.twitter.com/iEr6ifV8Qp

— Match of the Day (@BBCMOTD) May 10, 2025