Spurs bekräftar: Dragusin korsbandsskadad

Radu Dragusin råkade ut för en tuff smäll mot Elfsborg och tvingades till byte.

Nu står det klart att mittbacken har ådragit sig en korsbandsskada.

Detta bekräftar Tottenham under tisdagen.

Under förra veckans Europa League-match mellan Tottenham Hotspur och Elfsborg byttes Radu Dragusin, 23, in i halvtid.



20 minuter in i den andra halvleken blev rumänen liggande i gräset efter en duell och tvingades till byte.



Under tisdagen bekräftar Tottenham Hotspur att det handlar om en korsbandsskada i höger knä och att Dragusin kommer att opereras i nästa vecka.



”Radu kommer att tittas till av vårt medicinska team för att bestämma när han kan återvända i träning”, skriver Spurs på sin hemsida.



Klart är hur som helst att mittbacken kommer att missa resterande del av säsongen.

