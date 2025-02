STAFHAMMAR: ”Giganterna vann – men svenska orosmoln”

I den europeiska fotbollen har det hänt mycket under helgen.

Vi har bjudits på både Barcelona- och Londonderby och några svenska glädjeämnen – men också en del svenska frågetecken.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från helgen som har gått.

Blackstenius hjälte

Arsenal spelade Londonderby i FA-cupen mot svensklaget London City Lionesses under söndagen – en rolig och spännande match med massor av svenska spelare, och en match som många nog hade längtat efter att se eftersom lagen till vardags spelar i olika ligor. För Arsenal var det inga svenskar från start men för motståndarna startade Julia Roddar, Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson, men det räckte inte hela vägen. Arsenal gjorde matchens första mål i den 32:a matchminuten och sedan blev Stina Blackstenius inbytt och gjorde Arsenals andra och avgörande mål som gav dem segern.

Bayern München vann – men svenska orosmoln

Tyska Bayern München spelade under söndagen en match mot Hoffenheim. Den tyska giganten, som i år ligger på en andraplats i ligan bakom Eintracht Frankfurt, vann trots flera bortfall i startelvan. Danska kaptenen Pernille Harder var het under matchen och gjorde ett mål och en assist när de rödvita vann med 3–1 på bortaplan. För svensk del fick Julia Zigiotti Olme spela 63 minuter medan Linda Sembrant fick sitta på bänken hela matchen, men mer oroväckande är att Magdalena Eriksson saknades – troligtvis är landslagsstjärnan borta med en skada. Momoko Tanikawa, som har flyttat tillbaka hem till München efter tiden i Rosengård, fick komma in efter 90 spelade minuter. Jag tycker i alla fall att det är konstigt att hon får nöta bänk.

Chelsea krossade Everton i cupen

Ännu en FA-cup match när Chelsea mötte Everton. Chelsea vann till slut med 4–1, men Everton tog ledningen redan efter 17 minuter, efter att danskan Sara Holmgaard gjorde matchens första mål. När första halvlek blåstes igång hade London-laget lyckats göra två mål genom Catarina Macario på straff och Maya Ramirez. Efter 69 minuter blev Johanna Rytting Kaneryd utbytt och in kom Maika Hamano, som två minuter senare slog till med ett mål. Matchens sista målskytt blev Sandy Baltimore som slog till på straff.

Målfesten i mötet mellan Lazio och Inter

Tabell sjuan Lazio mötte under söndagen andraplacerade Inter – och vilket målkalas det blev! Stormatchen slutade 4–4. För Lazios del var det Martina Piemonte som stod för alla (!) fyra målen. För Inter var det fyra olika målskyttar, men svenska Olivia Schough fick vara med och göra en assist till Inters andra mål som gjordes av Henrietta Csiszar.

Rolfös Barcelona vann ”Barcaderbyt”

Serieledarna FC Barcelona har haft en lite tuffare period under senaste tiden. Spelare har flyttat och Barças långa segersvit är bruten. Men trots motgångarna så vinner FC Barcelona fortfarande. I helgens match var det derby mot RCD Espanyol som Barcelona gick vinnare ur, men giganterna var inte så överlägsna som man kunde trott (med tanke på att det skiljer hela 13 placeringar i tabellen). Men 2–0 till Barça blev det, efter Caroline Graham Hansens och Salma Paralluelos mål i 73:e respektive 76:e minuten. Fridolina Rolfö startade men blev utbytt efter 64 minuter.