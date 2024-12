Stort stöd till Antonio efter bilolyckan

Igår var West Ham-spelaren Michail Antonio inblandad i en allvarlig bilolycka.

34-åringen har bekräftats vara vid medvetande och får nu stort stöd.

“Alla i Liverpools tankar och böner är med Michail och hans familj”, skriver klubben på X.

Det var under lördagskvällen som beskedet kom – Michail Antonio var inblandad i en allvarlig bilolycka.



Detta följdes senare upp av positiva nyheter där anfallaren konstaterades vara vid medvetande och kunde kommunicera. 34-åringen hålls fortsatt på sjukhus för noggrann bevakning.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.



Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.



At this difficult time, we…