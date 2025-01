Transfer Call: Christer Youssef registererade sig själv i Thailand

Christer Youssef spelade sina sista fotbollsmatcher i karriären i Thailand.

Men när Nongbua Pitchaya skulle kontraktera stockholmaren blev det lite knasigt.

– Officiellt var jag det jag själv som skrev in mig i den thailändska klubben, säger 37-åringen till FotbollDirekt och skrattar.

FD:s Transfer call rullar vidare. Efter Isac Lidberg, Kebba Ceesay och Johan Hammar har turen nu kommit till Christer Youssef, som hemma i Sverige mest är förknippad med Djurgården men som även gjorde dubbla sejourer i Aris Limassol på Cypern och spelade i gamla tyska svensklubben Hansa Rostock.

2019 flyttade Youssef till Thailand. Det visade sig bli den offensiva mittfältarens sista fotbollsmatcher i karriären.

Nu berättar han hur det gick till när han blev klar för Nongbua Pitchaya.

– Jag hade sajnat och allt, men jag hade ändå en taskig magkänsla. Det var nåt som inte stämde. På Transfermarkt stod jag inte registrerad och det hade ändå gått några dagar så jag kände att jag måste kolla upp det där. Jag kollade med min gamla klubb Aris Limassol och de sa att de (Nongbua Pitchaya) måste lösa det själva, säger Youssef och fortsätter:

– Jag ringde upp den thailändske sportchefen och frågade om han var på kontoret. Han sa ja och jag sa att jag skulle komma dit. Jag loggade in på hans dator, gick in på mejlen. Jag kollade FIFA TMS (systemet för övergångar)… Jag klickade i mitt namn och såg att jag inte var registrerad, så jag började registrera mig själv. Sportchefen frågade vad jag gjorde och jag sa ”jag löser det här för det kan inte ni”. Officiellt var jag det jag själv som skrev in mig i den thailändska klubben och det är ju jävligt kul. Vi skrattade åt det efteråt.

När du ändå sajnade dig själv hade du kunnat skriva in en extra nolla i lönen också?

– Jag kände det också men fan, det viktigaste var att det blev klart så att man fick det där överstökat, avslutar Youssef och skrattar igen.

