TV: Isaks galna målform fortsätter – slog klubbrekord

Alexander Isak är stekhet och har gjort mål i åtta raka Premier League-matcher.

Under onsdagen ställdes hans Newcastle mot Wolves på hemmaplan.

Då slog svensken till med två mål på under en timme och slog Alan Shearers tidigare klubbrekord.

Matchen mellan Newcastle och Wolverhampton var bara 34 minuter gammal innan han slog till för första gången.



Ett distansskott från Alexander Isak gick via Wolves-spelare och in i mål.



Det innebar dels att svensken tagit ledningen för sitt Newcastle – och att han slog klubbrekord.



Åtta mål på lika många Premier League-matcher är ett faktum och Isak kliver då förbi legenden Alan Shearers tidigare rekord.

