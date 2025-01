Uppgifter: Fotbollsstjärna misstänkt för sexvideo utan samtycke

En spelare i Premier League har gripits för att ha spelat in en sexvideo med en kvinna utan samtycke.

Detta rapporterar The Sun som också skriver att spelaren i fråga greps framför sina lagkamrater.

Spelaren sägs vara i 20-årsåldern och släpptes på grund av brist på bevisning.

Det var tidigare denna vecka som en fotbollspelare i Premier League greps en 20 årig fotbollspelare mitt under en träning, skriver The Sun och Fotbollskanalen.



Misstanken sägs vara att spelaren i fråga har spelat in en sexvideo med en kvinna utan samtycke.



The Sun beskriver att den ”internationell stjärnan” förhördes av polis i sex timmar. Lägg där till att polisen beslagtog två telefoner för att gå igenom innehållet.



Spelaren skulle senare släppas av polisen och inga ytterligare åtgärder har vidtagits på grund av bristande bevisning.



Enligt tidningen sägs spelaren ha återgått till träning med laget och är aktuell för spel i FA-cupens tredje omgång.