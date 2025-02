Victor Edvardsen målskytt i cupen – bröt måltorka

Victor Edvardsen hade inte gjort mål på över två månader.

När Go Ahead Eagles mötte PSV Eindhoven i cup-semifinalen skulle det dock bli ändring på det.

Efter 27 minuter slog svensken till.

Den tidigare Degerfors- och Djurgården-spelaren Victor Edvardsen, 29, har spelat så gott som allt för sitt Go Ahead Eagles i år.



Poängmässigt stod svensken, inför kvällens match, på fem mål och fyra assist.



Det senaste målet kom den 21 december, när hans Eagles besegrade NAC Breda med 2-1.



Sedan dess har alltså svensken gått mållös, fram tills idag. Detta när PSV Eindhoven stod för motståndet i cup-semifinalen på Philips Stadion.



Efter att hans lagkamrat Gerrit Nauber gjort 1-0 i den 25:e minuten slog Edvardsen till endast två minuter senare.



Således gick 29-åringen upp på sex mål denna säsong.



Go Ahead Eagles vann matchen med 2-1 och går in med ledning till returmötet på lördag.