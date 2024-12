Zaniolo sänkte sin gamla klubb – och firade vilt

Under måndagskvällen avslutade Roma och Atalanta den 14:e omgången av Serie A.

Då gick bortalaget segrande med 2-0.

Spiken i kistan kom sent – när Nicolò Zaniolo sänkte sin gamla klubb.

Efter 14 omgångar av Serie A har Atalanta befäst sin topplacering i tabellen.



Under måndagen gästade de AS Roma på Stadio Olimpico – och vann med 2-0.



Från start i bortalaget spelade Isak Hien och på bänken i Roma fanns Samuel Dahl.



Den första halvleken blev en mållös sådan, vilket höll i sig en bit in i den andra.



Men, i den 69:e minuten gav Marten de Roon gästerna ledningen, efter att ett skott styrts in i mål av Roma-spelare.



Med en ordinarie minut kvar kom också det definitiva avgörandet. Detta genom inbytte Nicolo Zaniolo som nådde högst på en hörna och stångade in 2-0.



Zaniolos firande blev ett speciellt sådant då han, mot sin gamla klubb, ryckte av sig tröjan och rusade mot den tillresta klacken.



Marten de Roon gav gästerna ledningen på Stadio Olimpico i andra halvlek, och i slutminuterna sattes spiken i kistan. Inbytte Nicolò Zaniolo, som har ett förflutet i Roma, nådde högst på en hörna och nickade in 0-2.

Firandet möttes i sin tur av burop från hemmapubliken och Zaniolo togs sedan hårt av Romas spelare under resten av matchen.



Den 25-årige italienaren spelade i Roma mellan 2018 fram till början av 2023.



I tabellen hittar vi Atalanta på en andraplats med 31 poäng, endast en poäng bakom ledande Napoli. För Roma ser det klart mycket värre ut. Efter 14 omgångar är man på en 15:e-plats, endast två poäng ovanför nedflyttningsplats.