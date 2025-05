Enskedes segerrad fortsätter efter 2–1 mot Smedby

Enskede segrade – 2–1 mot Smedby

Enskedes femte seger på de senaste sex matcherna

Femte raka segern för Enskede

Enskede fortsätter starkt i division 1 mellersta dam. När laget mötte Smedby hemma på Enskede IP på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 2–1 (0–1). I och med detta har Enskede fem segrar i rad.

Smedbys huvudtränare Daniel Helmesjö om matchen:

– Oerhört sur förlust. Tycker vi har bra kontroll på händelserna och får också in 1–0, precis innan paus när Stina Dahl Forslund trycker in Beatrice Noréns inspel. I andra halvlek får Enskede ett lite större tryck framåt, men öppnar också upp ännu mer ytor och med lite bättre skärpa hade vi kunnat straffa de. Nu får de in en kvittering med dryga 20 minuter kvar vilket naturligtvis gör att de får energi. Men matchen fortsätter att bölja fram och tillbaka och vi har lägen att ta ledningen på nytt. Precis i slutet får de en frispark som de lyfter in mot mål och vi får inte bort bollen och så petar de in andrabollen. Tungt. Det vi ändå ska ta med oss är att vi två helger i rad har mött de lag som leder serien och vi står upp riktigt bra.

Bortalaget Smedby hade alltså greppet i halvtid och ledde med 1–0. Men Enskede vände på matchen och vann till slut med 2–1, efter mål av Tilda Krusnell och Tilda Pingani.

Enskede–Smedby – mål för mål

Det här var Enskedes tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Smedbys andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Enskede är i fortsatt serieledning, med 16 poäng efter sex matcher, och Smedby på femte plats med tio poäng.

I nästa omgång har Enskede Älvsjö AIK borta på Älvsjö IP, lördag 17 maj 13.00. Smedby spelar hemma mot Västerås SK söndag 18 maj 13.00.