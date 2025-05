Hanna Lundell matchhjälte för Helsingborg mot Zenith

Helsingborg vann med 1–0 mot Zenith

Zenith nu sjunde, Helsingborg på femte plats

Helsingborg höll tätt bakåt

Helsingborg vann med 1–0 (1–0) borta mot Zenith i division 1 södra dam.

– Vi möter ett bra lag idag. Vi börjar bra men så får HIF lite grepp på oss en bit in i första halvlek. Det är i den perioden de gör sitt mål – ett jättefint mål där de spelar förbi oss på kanten och spelar in en fin passning framför mål. Vi hämtar oss bra och i halvlek gör vi några små justeringar och går sen ut och gör en riktigt bra halvlek till. Tyvärr lyckas vi inte trycka in nån reducering trots bra tryck på slutet. Bara att gratulera HIF till segern och så tar vi med oss att vi gör en bra match där vi klarar av att stå upp och även störa HIF i stora delar av matchen, tyckte Zeniths tränare Maria Andrén, efter matchen.

Zenith–Helsingborg – mål för mål

Zenith har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Helsingborg har två vinster, en oavgjord och två förluster och 3–5 i målskillnad. Det här var Helsingborgs tredje uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Helsingborg är på femte plats.

I nästa omgång har Zenith Värnamo borta på Finnvedsvallen, söndag 18 maj 13.00. Helsingborg spelar hemma mot Halmia lördag 17 maj 13.00.